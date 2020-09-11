Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается: что происходит в больницах города

В Киеве, несмотря на ухудшения ситуации с распространением эпидемии коронавируса, в больницах пока что хватает мест для больных COVID-19. Об этом в своем Тelegram-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

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"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 – по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных с коронавирусом", – сообщил он.

По словам мэра, всего в Киеве к приему больных с коронавирусом готовы 18 медучреждений, а это более 2000 коек. Все они находятся в изолированных отделениях, а в каждой палате есть система подачи кислорода.

Кроме того, как уверяет Кличко, сейчас в столичных больницах есть более 400 аппаратов ИВЛ.

"Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая", – подытожил мэр.

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Отметим, что из-за внесения города в "оранжевую" зону в Киеве ужесточат карантин. Список новых ограничений читайте в материале сайта "Сегодня".

Также мы писали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд нарушений.

Кроме того, напомним, что в Киевском городском лабораторном центре Минздрава решили прекратить платное тестирование на COVID-19 для частных лиц.

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