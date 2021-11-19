Ситуация улучшилась: что происходит в COVID-больницах Киева

В случае необходимости власти готовы развернуть еще 5,5 тысяч коек дополнительно

В больницах много пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на сегодняшний день столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немного более 66%. При этом кровати с кислородом – 71%. Таким образом ситуация намного улучшилась.

Об этом Кличко сообщил в интервью изданию "Цензор.нет".

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Как обстоят дела в больницах Киева?

Как рассказал Кличко, на сегодняшний день есть тенденция к уменьшению загруженности кроватей, в том числе и кислородных.

В Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч кроватей. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек.

Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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"Летом, когда не было такой волны заболеваемости, мы сделали все, чтобы подготовиться. Тогда специалисты – и международные, и отечественные – говорили, что следующая волна будет однозначно гораздо сложнее. Поэтому мы это время использовали, чтобы подготовить наши медучреждения, закупить все необходимое", – отметил городской голова.

Кличко добавил, что в случае необходимости власти готовы развернуть еще 5,5 тысяч коек дополнительно. Но сегодня такой надобности пока нет. И если положительная динамика сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны.

В Украине много смертей от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).

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Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровело 243 435 человек (1049 за сутки)

умерло 7096 человек (41 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровело 143 580 человек (882 за сутки)

умерло 3888 человек (45 за сутки)

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