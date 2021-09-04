Скандал дня. В Киеве девушка "поприседала" на монумент Независимости Украины (видео)

Вероятно, что таким видео девушка хотела "хайпонуть", чтобы привлечь внимание новых подписчиков

Девушка в Киеве решила "хайпонуть", поприседав на Монумент Независимости. Коллаж: "Сегодня"

В самом центре Киева на Майдане девушка решила заняться спортом и "хайпонуть". Она "поприседала" прямо на монумент Независимости Украины.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Несмотря на то, что видео было снято еще 58 недель назад, скандал разгорается только сейчас.

Скандал на Майдане с Мураевым

Вокруг Дома профсоюзов в центре Киева разгорелся скандал. Утром 3 сентября оказалось, что на нем развесили огромный рекламный баннер с изображением лидера партии "НАШИ" и бывшего члена "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

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По словам адвоката, все разрешительные документы на эту наружную рекламу у них есть и реклама не нарушает никакие законодательные нормы. Тем не менее ближе к обеду полотно с политиком было снято.

Также мы писали о том, что в этом году появилась информация, что в здании планируют открыть покерный клуб.