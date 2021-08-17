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Скандал из-за советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве – все подробности (обновляется)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 августа, 14:10
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Из-за декораций в центре Киева начался скандал. Коллаж "Сегодня"
Из-за декораций в центре Киева начался скандал. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Однако вскоре представители "Нацкорпуса" повалили декорации к празднованию Дня независимости, которые перекрывали мемориал.

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"Сегодня" ведет текстовую трансляцию развития событий.

14:04 В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на Героев Небесной сотни работают следователи. Данных о задержании членов "Нацкорпуса" у них нет.

"Пока у нас нет информации о задержании кого-то. На месте работает оперативная группа Печерского управления полиции. Вскоре будет дана правовая квалификация данному событию",- сказали в полиции Киева.

14:01 Спикер президента Сергей Никифоров в эфире "Украина 24" заявил, что инсталляция в центре Киева ко Дню Независимости – не совсем дело Офиса президента.

"Это декорации для телетрансляции ко Дню независимости. Там есть козацкая эпоха, царская, Вторая мировая война. Вы же понимаете, что Кличко прибыл туда очень быстро и воспользовался ситуацией в личных целях", - сказал он.

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13:47 Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло обратился в Минкульт с просьбой объяснить ситуацию.

"Знаю немного про сам контент, что на Аллее Героев должны быть установлены инсталляции, которые будут рассказывать про историю Украины от времен Триполья до Майдана и российско-украинской войны", – уточнил Пошивайло.

13:45 Представители "Нацкорпуса" повалили установленные декорации. Нескольких человек задержали правоохранители.

13:30 Мэр Киэва Виталий Кличко выступил против такой выставки. Он заявил, что "на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

13:25 Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что инсталляция была согласована. При этом город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы – всем занимался Офис президента.

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13:20 На Майдане Незалежности установили "совковые" декорации.

Среди декораций можно увидеть:

  • уличные автоматы для газированной воды,
  • детскую машинку,
  • холодильник для мороженого,
  • имитацию жилья с "совковым" ремонтом и мебелью.
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