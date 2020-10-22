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Скандал с ЮНЕСКО: в Киеве начали демонтаж лишних этажей на Гончара

22 октября, 12:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЮНЕСКО грозилась вычеркнуть «Софию Киевскую» из перечня памятников

В Киеве начались подготовительные работы по демонтажу незаконных верхних этажей дома на улице Гончара, 17-23, в охранной зоне национального заповедника "София Киевская".

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Об этом сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

По словам советника мэра, ранее именно из-за строительства в этой зоне комиссия ЮНЕСКО грозилась вычеркнуть "Софию Киевскую" из перечня памятников Всемирного наследия.

"В меморандуме застройщик взял на себя обязательство убрать лишние этажи и снизить высотность дома до 27 метров. 27 метров, потому что в охранной зоне "Софии Киевской", где находится объект, не должно существовать зданий выше", – говорится в сообщении.

Напомним, конфликт вокруг этого строительства длился более 10 лет, и в августе этого года между Киевсоветом, новым собственником и представителями громады был подписан меморандум об урегулировании вопроса.

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Ранее мы сообщали, что крепость в Одесской области внесли в список ЮНЕСКО.

Смотрите на видео, как ливень затопил улицу Гончара в столице:

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Киев демонтаж гончара

Источник: Сегодня

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