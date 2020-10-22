Скандал с ЮНЕСКО: в Киеве начали демонтаж лишних этажей на Гончара

В Киеве начались подготовительные работы по демонтажу незаконных верхних этажей дома на улице Гончара, 17-23, в охранной зоне национального заповедника "София Киевская".

Реклама

Об этом сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

По словам советника мэра, ранее именно из-за строительства в этой зоне комиссия ЮНЕСКО грозилась вычеркнуть "Софию Киевскую" из перечня памятников Всемирного наследия.

"В меморандуме застройщик взял на себя обязательство убрать лишние этажи и снизить высотность дома до 27 метров. 27 метров, потому что в охранной зоне "Софии Киевской", где находится объект, не должно существовать зданий выше", – говорится в сообщении.

Напомним, конфликт вокруг этого строительства длился более 10 лет, и в августе этого года между Киевсоветом, новым собственником и представителями громады был подписан меморандум об урегулировании вопроса.

Реклама

Ранее мы сообщали, что крепость в Одесской области внесли в список ЮНЕСКО.

Смотрите на видео, как ливень затопил улицу Гончара в столице:

Видео: Киев Сейчас

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама