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Скандал со снежной свалкой: химический снег оказался у берегов реки Лыбедь

23 февраля, 18:57

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пользователи Сети опубликовали фото берега реки

Из-за вывоза снега вспыхнул скандал в социальных сетях. Пользователи Сети опубликовали фото берегов реки Лыбедь, куда вывезли горы снега.

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"Река Лыбедь в районе улицы Байковой обзавелась бетонными порогами и снежными берегами. Химический снег с улиц города, посыпанный реактивами и обработанный топливными присадками, сбрасывается в реку, откуда химия с током воды направляется в Днепр", – пишут в социальных сетях.

Там добавляют, что в воду Лыбеди сбросили также полусферы желтого цвета, которые якобы сгребли с улиц вместе со снегом.

В "Киевавтодоре" заверяют, что упомянутые полусферы лежат в Лыбеди с осени прошлого года.

"Их туда бросили неизвестные вместе с бетонными блоками и строительным мусором. В КГГА поступали жалобы по данному факту еще в октябре. Что же касается складирования снега, то мы сейчас разбираемся, кто его туда вывозил. У каждого дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) есть свои площадки по вывозу снега. Их 24 по городу (ранее таких было 37). Пока на них еще достаточно места для складирования снега. А вот площадка возле Лыбеди не является официальной для складирования снега. Выясняем, кто его туда скидывал", – прокомментировали в "Киевавтодоре".

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Ранее мы писали, что в Киеве продолжают ликвидировать последствия обильных снегопадов. Киевляне дают снежным горам имена.

Также мы сообщали, что в столицу пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающего льда и снега с крыш на автомобили. Пострадало много машин.

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снег Днепр река химикаты лыбедь

Источник: Сегодня

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