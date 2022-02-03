Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Скандал в Могилянке: студенты требуют отставки Шкарлета (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 14:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министерство образования и науки Украины не признало результаты выборов, однако студенты с этим не согласны
В учебном заведении разгорелся скандал / Коллаж "Сегодня"
В учебном заведении разгорелся скандал / Коллаж "Сегодня"

Студенты Киево-Могилянской академии не согласны с перевыборами президента вуза, а также требуют отставки министра образования Украины Сергея Шкарлета с должности из-за подтасовки фактов.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Выборы признаны действительными?

"Выборы признаны действительными оргкомитетом и избирательной комиссией. Министерство должно безоговорочно подписать контракт именно с избранным президентом, но они решили этого не признавать, хотя у них нет полномочий на это. Поэтому и возник конфликт, который возмутил наших студентов", – говорит глава аппарата конференции студентов Александр.

Завтра, 4 февраля, студенты планируют выйти на акцию протеста под здание Кабмина. Она начнется в 9 утра.

"Нас также поддержат другие университеты, которые имеют конфликты с министерством образования", – добавляет глава аппарата конференции студентов.

Урна для голосования не была повреждена?

Полиция еще не нашла тех, кто украл урну для голосования.

"Избирательная комиссия осмотрела ящик и было видно, что пломба была на месте, все бюллетени были пропечатаны и все бюллетени были признаны действительными. Однако, если аннулировать все имеющиеся бюллетени из похищенной урны, то все равно победу бы одержал Сергей Квит. Из двух двух других ящиков набрался кворум, поддержавший именно этого кандидата", – говорит глава аппарата конференции студентов Александр.

Требуют отставки Шкарлета

Завтра на акции протеста студенты Киево-Могилянской академии будут также требовать отставки министра Сергея Шкарлета с должности.

Реклама

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избрание победителя. Все из-за нарушений во время голосований.

Реклама

В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации. В связи с этим уже завтра, 4 февраля, студенты и преподаватели вуза выйдут на акцию протеста под стены Кабмина. Также там будут народные депутаты, которые раньше учились в учебном заведении.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Скандал в Могилянке: студенты требуют отставки Шкарлета (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Вытащил парковочный столбик и уехал. В Киеве "герой парковки" попал на видео Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 185

заболело за неделю в Киeвe

+44%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять