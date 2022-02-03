Скандал в Могилянке: студенты требуют отставки Шкарлета (видео)

Министерство образования и науки Украины не признало результаты выборов, однако студенты с этим не согласны

В учебном заведении разгорелся скандал / Коллаж "Сегодня"

Студенты Киево-Могилянской академии не согласны с перевыборами президента вуза, а также требуют отставки министра образования Украины Сергея Шкарлета с должности из-за подтасовки фактов.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Выборы признаны действительными?

"Выборы признаны действительными оргкомитетом и избирательной комиссией. Министерство должно безоговорочно подписать контракт именно с избранным президентом, но они решили этого не признавать, хотя у них нет полномочий на это. Поэтому и возник конфликт, который возмутил наших студентов", – говорит глава аппарата конференции студентов Александр.

Завтра, 4 февраля, студенты планируют выйти на акцию протеста под здание Кабмина. Она начнется в 9 утра.

"Нас также поддержат другие университеты, которые имеют конфликты с министерством образования", – добавляет глава аппарата конференции студентов.

Урна для голосования не была повреждена?

Полиция еще не нашла тех, кто украл урну для голосования.

"Избирательная комиссия осмотрела ящик и было видно, что пломба была на месте, все бюллетени были пропечатаны и все бюллетени были признаны действительными. Однако, если аннулировать все имеющиеся бюллетени из похищенной урны, то все равно победу бы одержал Сергей Квит. Из двух двух других ящиков набрался кворум, поддержавший именно этого кандидата", – говорит глава аппарата конференции студентов Александр.

Требуют отставки Шкарлета

Завтра на акции протеста студенты Киево-Могилянской академии будут также требовать отставки министра Сергея Шкарлета с должности.

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"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избрание победителя. Все из-за нарушений во время голосований.

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В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации. В связи с этим уже завтра, 4 февраля, студенты и преподаватели вуза выйдут на акцию протеста под стены Кабмина. Также там будут народные депутаты, которые раньше учились в учебном заведении.

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