Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Скандальная застройка Протасова Яра: Верховный суд принял важное решение

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 14:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленая зона Протасова Яра с 1966 года является парком
Власти столицы продолжают борьбу за очистку земельных участков парка
Власти столицы продолжают борьбу за очистку земельных участков парка / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный суд недавно подтвердил законность и обоснованность решений Киевсовета в 2020 году по Протасову Яру. Речь идет о заявлении Киевсовета о недопустимости застройки всей территории урочища и решения о возвращении земельного участка в категорию зеленых зон.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

"Позиция городских властей является общей с позицией общины Протасового Яра и его представителей. В судах продолжается борьба за очистку земельных участков парка от недействительных сделок. А городские власти параллельно ведут работу по созданию ландшафтного заказника на территории урочища", – написал Кличко.

Протасов Яр

Напомним, что зеленая зона Протасова Яра с 1966 года является парком. Несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки. В частности, в 2002 году участок на улице Амосова был переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки.

На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом, земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева и там планировалась застройка.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Скандальная застройка Протасова Яра: Верховный суд принял важное решение Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 659

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять