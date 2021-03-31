Скандальное заявление Кличко – мэр обвинил Минздрав и УЗ в нежелании выделять COVID-койки

Власти города неоднократно обращались по этому поводу в Минздрав

Мэр Киева Виталий Кличко упрекнул Министерство здравоохранения и "Укрзализныцю" за то, что выделяют недостаточно мест для пациентов с коронавирусом.

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Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам главы города, сейчас в столице 6169 коек для больных COVID-19. Заполненность мест в коммунальных больницах – почти 80%. На этой неделе начали разворачивать еще 236 коек.

Всего с начала новой волны заболевания в столице подготовили почти 1100 новых мест. Пациентов принимают в 30 больницах города.

"На днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, Минздрав определил еще в октябре прошлого года", - сказал мэр.

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Также он подчеркнул, что в больницах Минздрава и Национальной академии медицинских наук до сих пор не принимают больных COVID-19. Хотя медики и кровати там есть, а власти столицы обращались за помощью уже не один раз.

Напомним, Кличко заявлял, что если ситуация с коронавирусом в Киеве не стабилизируется, власти могут ввести дополнительные ограничения карантина.

Также сообщалось, что с 1 апреля в Киеве запретили традиционные ярмарки.

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