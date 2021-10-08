Скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона – СМИ

Она отпустила на свободу Кирилла Островского, совершившего в 2018 году смертельное ДТП в Киеве, задавив ребенка

Судья отпустила преступника и получила подарок. Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, которая отпустила на свободу Кирилла Островского, совершившего в 2018 году смертельное ДТП в Киеве, задавив ребенка, получила в подарок квартиру в столице за 1,5 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

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Квартира стоит 1 521 148 гривен

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова задекларировала подарок в виде квартиры, площадью 149,3 кв. м. от гражданки Елены Константиновой.

Стоимость подарка составляет 1 521 148 гривен. К слову, судья задекларировала такой подарок в июне.

Кристина Константинова. Скриншот

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Все подробности ДТП, дело которого вела Кристина Константинова

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

Стало известно, чтоавтомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

10-летняя девочка, которую поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.

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Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

Кирилл Островский теперь на свободе. Фото: Информатор

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