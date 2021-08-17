Скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной сотни разбирают – прямая трансляция

В полиции сообщили, что сейчас на месте инцидента работают следователи

На Майдане демонтируют инсталляцию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел сегодня скандал из-за советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни. Сейчас ее разбирают.

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Сайт "Сегодня" ведет прямую трансляцию с места событий.

Что случилось ранее

В Киеве установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Инсталляция находилась посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Представители "Нацкорпуса" попытались повалить декорации, которые перекрывали мемориал.

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Позже полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса", которые участвовали в демонтаже.

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