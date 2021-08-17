Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной сотни разбирают – прямая трансляция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 14:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В полиции сообщили, что сейчас на месте инцидента работают следователи
На Майдане демонтируют инсталляцию. Фото: коллаж "Сегодня"
На Майдане демонтируют инсталляцию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел сегодня скандал из-за советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни. Сейчас ее разбирают.

Реклама

Сайт "Сегодня" ведет прямую трансляцию с места событий.

Что случилось ранее

В Киеве установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Инсталляция находилась посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Представители "Нацкорпуса" попытались повалить декорации, которые перекрывали мемориал.

Реклама

Позже полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса", которые участвовали в демонтаже.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять