Сказочная атмосфера! Киев засыпает снегом – фото, видео

В Киеве 20 декабря выпал сильный снег. Снегопад наблюдают местные во всех районах города. Сайт "Сегодня" решил показать, как выглядит декабрьская погода.
На трассах региона также сохраняется снежный покров.
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Ведь столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.
Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева.
Главные советы во время гололедицы
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Раньше мы писали:
- В понедельник, 20 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того,будет мороз.
- В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируется влажная погода. Кроме того,местами ожидаются заморозки.