Сказочная атмосфера! Киев засыпает снегом – фото, видео

По всей стране объявлен "желтый" уровень опасности – нужно быть осторожными на дорогах

В Киеве 20 декабря выпал сильный снег. Снегопад наблюдают местные во всех районах города. Сайт "Сегодня" решил показать, как выглядит декабрьская погода.

На трассах региона также сохраняется снежный покров.

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В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня 1/9

Ведь столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.

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Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева.

Главные советы во время гололедицы

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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