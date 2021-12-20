Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Сказочная атмосфера! Киев засыпает снегом – фото, видео

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 17:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По всей стране объявлен "желтый" уровень опасности – нужно быть осторожными на дорогах

В Киеве 20 декабря выпал сильный снег. Снегопад наблюдают местные во всех районах города. Сайт "Сегодня" решил показать, как выглядит декабрьская погода.

На трассах региона также сохраняется снежный покров.

Реклама

В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег | Фото: Сегодня
В Киеве выпал снег / Фото: Сегодня
1/9

Ведь столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.

Реклама

Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева.

Главные советы во время гололедицы

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 442

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять