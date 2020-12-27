Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)

"Шляпу волшебника" вернули на Софийскую площадь как отдельный арт-объект столицы.

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"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", – сообщила на своей странице в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Фото на память под самым ожидаемым экспонатом сезона можно сделать всем желающим у главной елки страны на Софийской площади.

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Напомним, сказочную шляпу 13 декабря сняли с главной елки столицы. Представитель пресс-службы Православной церкви Украины священник Иван Сидор отметил, что если бы такая композиция из шляп, мухоморов и пеньков была в другом районе столицы, а не на Софийской площади, это не вызвало бы негативной реакции.

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Сказочную шляпу, причину недовольства диванных экспертов, демонтировали при помощи крана.

Елку также установили возле Арки дружбы народов – смотрите видео:

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