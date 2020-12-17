Сказочной шляпе нашли замену: на елке в Киеве появилась звезда (фото)

На главной елке страны, которая установлена на Софийской площади появилась рождественская звезда. Она заменила сказочную шляпу, которая не понравилась любителям рождества и верующим, которые критиковали необычный наряд в социальных сетях

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Звезду установили сегодня утром при помощи крана.

"Высота звезды – 4 метра. Она оборудована тремя видами гирлянд: обводка звезды – белая и теплая, холодные и белые огни в виде комет, а по средине звезда будет светиться золотыми огоньками", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника.

Стоимость звезды – 75 тысяч гривен.

Фото: "Сегодня"

Напомним, что скандальную шляпу с главной елки страны можно будет увидеть в одном из частных парков.

Ранее мы писали, что в этом году в Киеве рекордная елка.

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Отметим, что елку также установили в этом году возле арки Дружбы народов – смотрите видео:

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