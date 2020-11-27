Суперскидки: на какие уловки идут магазины, чтобы заманить покупателей в "черную пятницу"

Сегодня столичные торговые центры будут работать допоздна, чтобы сполна извлечь выгоду со "дня скидок"

Сегодня в американских и европейских магазинах – огромные очереди. В этот день, так называемую "черную пятницу", торговцы делают большие распродажи.

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Из-за пандемии, в США, к примеру, рекомендуют закупиться онлайн. Франция "Черную пятницу" вообще хочет перенести на декабрь.

Скидки на товары сегодня можно увидеть в украинских торговых заведениях. Какие хитрости подготовили продавцы? Корреспонденты "Сегодня" побывали в киевских ТРЦ.

В 10 часов утра, как только торговые центры открылись – появились и первые покупатели. Их было немного. "Сегодня" не увидели штурма магазинов, даже ближе к обеду. Вероятно, связано это с тем, что люди еще были на работе.

"Мы очень надеемся, что будет большой поток клиентов. Потому что цены хорошие, есть скидки до 80%", – говорит директор одного из столичных магазинов Наталья Маслиникова.

Видео: Сегодня

В магазинах скидки разные. От 20% до 80%. Но следует понимать, что цены существенно "спускают" на тот товар, который остался в одном размере или цвете. Либо, скажем, когда на товаре, скажем, технике, есть царапины.

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Об этом "Сегодня" рассказала PR-директор одного из торговых центров. По ее словам, к "черной пятнице" надо готовиться заранее.

"Первое – список необходимых товаров. Вы должны знать, что вам нужно. Что вы хотите купить, точный цвет. Важно до этого прийти в магазин и посмотреть на товар", – советует PR-директор ТРЦ Татьяна Атаджанова.

Есть одна, многим известная, хитрость продавцов. За неделю-две до дня "Ч" в магазинах меняют цифры на ценниках на значительно большие. А когда наступает "черная пятница" – с помощью скидок возвращают к тем, которые были. Но покупатели все-таки верят, что смогут скупиться выгодно, некоторые едут в столицу даже из других городов.

"Мы приехали из Мелитополя именно в "черную пятницу", чтобы выбрать что-то, потому что намечаются серьезные скидки. Я дал волю своей жене, пусть ходит, покупает, что хочет", – говорит житель Мелитополя Александр Проскуркин.

В этом году "черную пятницу" хотели продолжить и на выходные. Но карантин добавил свои коррективы. Поэтому сегодня столичные ТРЦ будут работать до 23:00, и продавцы ждут своих клиентов.

Ранее "Сегодня" публиковали мнения экспертов о том, как и что покупать в "черную пятницу", чтобы реально сэкономить.

Также наш сайт подготовил список товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками.

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