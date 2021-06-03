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Сколько киевлян вакцинируют на выходных? В КГГА ответили

3 июня, 19:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

5 и 6 июня будут вакцинировать тех, кого пригласили по телефону на конкретное время и зарегистрированных в "Дії" в порядке "живой очереди"

Фото: biontech.de

Фото: biontech.de

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.заявив, что Центр массовой вакцинации, который будет работать 5-6 июня в Киеве, не ограничен количеством вакцины.

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Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо".

"Вопрос в количестве вакцины не стоит. Вопрос просто в способности бригад. Сколько успеют принять, столько людей и провакцинируют", – говорит он.

Отметим, что на выходных будут делать прививки в два этапа:

  • тем, кого пригласили по телефону на конкретное время;
  • зарегистрированным в "Дії" в порядке "живой очереди".

Для того, чтобы вакцинироваться, нужно показать SMS-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. Если же человек опоздал на определенное время, то имеет возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

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Напомним, что в Киеве Центр вакцинации работает в МВЦ возле метро "Левобережная". Он будет работать 5 и 6 июня с 10:00 до 17:30.

Ранее мы сообщали, что в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Им будут делать прививки вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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