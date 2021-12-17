Скончалась за считанные секунды: в Киеве грузовик сбил пенсионерку

В Киеве грузовик Volvo насмерть сбил пенсионерку. Женщина внезапно вышла на дорогу.
Об этом сообщает полиция Киева.
Подробности аварии
46-летний водитель грузовика наехал на 81-летнюю женщину. Она внезапно вышла на проезжую часть. Женщина скончалась на месте от полученных травм во время аварии.
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Что говорят в полиции
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Виновник может лишиться свободы на 7 лет.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
Ранее мы сообщали:
- В Польше в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.
- Во Львовской области произошло ужасное ДТП. Тягач Renault не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека.