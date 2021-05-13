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Обманули государство на 20 млн: в "Киевавтодормосте" проходят обыски

13 мая, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При ремонте мостов на пересечении проспектов Воздухофлотский и Победы, а также Индустриального моста в документах указывались фиктивные субподрядчики

/ Фото: Сегодня

Киевская городская прокуратура проводит обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей столицы "Киевавтодормост" и в офисных помещениях подрядных предприятий. Уголовное производство начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на более 20 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

В частности речь идет о ремонте мостов на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы и Индустриального моста.

Согласно материалам следствия, два частных предприятия, в течение 2019-2020 года осуществляя работы по строительству и реконструкции мостов в Киеве по заказу КП "Киевавтодормост", указывали в документах реквизиты фиктивных предприятий-субподрядчиков.

"Подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КП, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщили в прокуратуре.

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По адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе "Киевавтодормоста" правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

"Киевавтодормост" основано на коммунальной собственности территориальной общины столицы и подчиняется Киевской городской государственной администрации.

Напомним, несколькими часами ранее начались обыски в КП "Киевский метрополитен", там следователи также подозревают уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумму ущерба оценивают в 9 миллионов гривен.

В Киеве в течении последних дней прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице в материале "Сегодня".

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