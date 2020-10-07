Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача

В Киеве будут судить стоматолога из-за пациентки, которая умерла, после приема.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского суда.

Врача могут отстранить от врачебной практики.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры № 7 работниками столичной полиции сообщено о подозрении стоматологу по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки", – пишут в сообщении.

Напомним, стоматолог, во время стоматологических процедур, уколол 48-летней пациентке обезболивающее лекарственное средство, после чего у нее начались проявления аллергической реакции на препарат, и как следствие она потеряла сознание.

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Отметим, стоматолог начал делать пациентке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В то же время, в противовес существующим протоколам, врач сделал пациентке инъекцию адреналина.

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"А именно не проведении ей необходимого объема мероприятий, направленных на восстановление острых нарушений функции кровообращения и дыхания, в первую очередь – медикаментозных, что имеет причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей", – подытожили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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