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Смертельное ДТП на Кольцевой дороге: водителя будут судить

4 февраля, 12:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

23-летний водитель такси не справился с управлением

В Киеве будут судить 23-летнего водителя, по факту смертельного ДТП, которое произошло в ноябре на участке Кольцевой дороги рядом с заводом "Электронмаш".

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

23-летний водитель службы такси, на авто Hyundai Sonata по улице Кольцевая дорога не справился с управлением и вылетел за пределы дорожного полотна, совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта.

"В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

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Обвинительный акт в отношении водителя направлено в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, у водителя во время движения случился инфаркт.

Кроме того, в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще три человека в больнице.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП суд прокуратура

Источник: Сегодня

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