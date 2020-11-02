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Смертельное ДТП на Столичном шоссе: виновника приговорили к 10 годам лишения свободы

2 ноября, 14:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель находился под действием алкоголя и наркотиков

В понедельник, 2 ноября, приговорили водителя на 10 лет лишения свободы, он был виновником ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Так, обвиняемый получил максимальное наказание, а также его лишили права управлять транспортным средством сроком на три года.

"Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда", – говорится в сообщении.

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Отметим, согласно результатам экспертиз, во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

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Напомним, смертельная авария, в которой погибли четыре человека, произошла 12 июля 2020 года на Столичном шоссе. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, столкнулся с автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил другой автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из пяти человек, которая ехала в автомобиле Hyundai Tucson. Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

На днях в Киеве произошло смертельная авария на Крещатике:

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Киев авария суд прокуратура

Источник: Сегодня

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