Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержали

Водителя автобуса, который вчера въехал в продуктовую палатку у остановки на Выдубичах, задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Так, расследование продолжается – полиция устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП.

"Водитель автобуса совершил выезд за пределы проезжей части и на тротуаре сбил пешеходов. В результате ДТП мужчина 1977 года рождения погиб на месте происшествия, двое женщин 1965 и 1979 года рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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После тестирования результат показал отсутствие у водителя 1957 года рождения признаков алкогольного опьянения.

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Отметим, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, вчера около семи часов вечера произошла смертельная авария возле станции метро Выдубичи с участием автобуса. Маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб возле остановки общественного транспорта.

Ранее мы писали, что четверо людей погибло в Сумской области. Среди ночи в Шосткинском районе не справился с управлением 20-летний водитель Audi.

Также сообщалось о том, что в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

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Кроме того, на трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто, погибли три человека.

Автобус выехал на тротуар на Выдубичах

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