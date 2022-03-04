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Смотреть без слез невозможно. В Сети показали, как мужчины отправляют детей и жен из Киева

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 05:45
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Многие мужчины отправили свои семьи подальше от взрывов и бомбежек, а сами остались в столице, чтобы защитить родной город
Мужчины провожают свои семьи на поезд на вокзале в Киеве
Мужчины провожают свои семьи на поезд на вокзале в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Киева ежедневно отправляются поезда с украинскими семьями, которые бросают свои дома из-за обстрелов. Многие едут из столицы без глав семейства, мужчины остаются защищать родину.

"Радио Свобода" показала трогательные видео, как украинцы прощаются друг с другом на киевском вокзале.

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На записях видно, что мужчины помогают детям и женам погрузить вещи в вагоны. Многие не сдерживают слез. Маленькие дети обнимают своих отцов.

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Мужчин 18-60 лет не выпускают за границу

Из Украины не выпускают мужчин, которым от 18 до 60 лет. Это связано с военным положением, которое ввели из-за вторжения России в Украину.

Многие мужчины сейчас защищают нашу страну в лавах территориальной обороны или же ВСУ.

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