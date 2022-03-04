Смотреть без слез невозможно. В Сети показали, как мужчины отправляют детей и жен из Киева

Из Киева ежедневно отправляются поезда с украинскими семьями, которые бросают свои дома из-за обстрелов. Многие едут из столицы без глав семейства, мужчины остаются защищать родину.
"Радио Свобода" показала трогательные видео, как украинцы прощаются друг с другом на киевском вокзале.
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На записях видно, что мужчины помогают детям и женам погрузить вещи в вагоны. Многие не сдерживают слез. Маленькие дети обнимают своих отцов.
Мужчин 18-60 лет не выпускают за границу
Из Украины не выпускают мужчин, которым от 18 до 60 лет. Это связано с военным положением, которое ввели из-за вторжения России в Украину.
Многие мужчины сейчас защищают нашу страну в лавах территориальной обороны или же ВСУ.