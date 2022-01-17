Снег и сильный ветер: погода в Киеве на 17 января

Погода в Киеве в понедельник, 17 января, будет снежной. Кроме того, в столице ожидаются сильные порывы ветра. Несмотря на плохие погодные условия, сильной морозной температуры не будет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — западный, 7-12 м/с.
Далее по теме
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.