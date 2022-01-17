Снег и сильный ветер: погода в Киеве на 17 января

В этот день в столице ветер будет достигать 12 м/с, а также будут осадки

Сегодня в столице Украины будет снежить/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 17 января, будет снежной. Кроме того, в столице ожидаются сильные порывы ветра. Несмотря на плохие погодные условия, сильной морозной температуры не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Реклама