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Снег и сильный ветер: погода в Киеве на 17 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 января, 07:00
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В этот день в столице ветер будет достигать 12 м/с, а также будут осадки
Сегодня в столице Украины будет снежить/Коллаж: "Сегодня"
Сегодня в столице Украины будет снежить/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 17 января, будет снежной. Кроме того, в столице ожидаются сильные порывы ветра. Несмотря на плохие погодные условия, сильной морозной температуры не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

  • Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

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  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

  • Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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