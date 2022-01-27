Снег с дождем и сильные морозы: прогноз погоды на неделю в Киеве

Через несколько дней температура воздуха опустится ночью до -13 градусов

Погода в столице в течении семи дней будет разной / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в течение недели 27 января-2 февраля будет снежной и относительно прохладной. Похолодание ожидается с понедельника, тогда температура опустится до -4.

Об этом сообщает Gismeteo.

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Всю неделю в столице будет пасмурно. Пятница, суббота и воскресенье будут теплыми. А вот в понедельник градусник покажет до -1 мороза днем.

Во вторник и среду температура воздуха будет составлять -2...-4 градуса. Ночью ожидаются сильные морозы до -13 градусов.

Прогноз синоптиков на неделю / Фото: Gismeteo

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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