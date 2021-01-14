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Снег в Киеве усиливается – уже сыплет крупными хлопьями (фото, видео)

14 января, 15:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коммунальщики пока справляются с непогодой

В Киеве продолжает идти снег. Осадки все набирают интенсивности. Кажется, обещанный синоптиками снегопад близко.

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Как сообщает журналист "Сегодня" Игорь Серов, коммунальщики активно убирают снег – хоть он почти сразу тает. Правда, активней всего убирают в центре.

Дежурит и работает техника на главной улице страны – Крещатике. Правда, время от времени "достается" и прохожим. Одна из бригад, посыпающих песчаной смесью тротуар, посыпала и прохожих.

Чище всего возле мэрии, но на прилегающих улицах коммунальщикам еще предстоит поработать. Речь идет о Прорезной и Пушкинской.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Как сообщает Официальный портал Киева, на дорогах работают 156 единиц спецтехники и 64 бригады ручной уборки — более 400 человек. В случае ухудшения погодных условий в целом готовы к борьбе с последствиями осадков 544 единицы техники.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"
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Первоначально обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы: используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Осадки ожидаются и завтра, 15 января. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Ранее мы сообщали, что арктический воздух приморозит Украину.

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