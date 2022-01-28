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Снега больше не будет? Как изменится погода в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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28 января, 12:00
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До конца недели в стране будут осадки, однако в первые дни февраля снега уже не будет
Сильного ветра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"
Сильного ветра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине с сегодняшнего дня, 28 января, станет намного теплее. В некоторых регионах страны будет плюсовая температура. Начало февраля также будет без осадков и сильных морозов.

Об этом пишет ТСН.

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Сегодня, 28 января, и на выходных, 29-30 января, в стране местами будет идти умеренный снег, в южной части преимущественно без осадков.

Температура ночью 2-8 градуса мороза, а днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем 7-12 градусов мороза.

Сильного ветра в эти дни не будет, но синоптики обещают гололедицу.

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В первые дни февраля осадков не будет, а температура воздуха будет около 4 градусов мороза.

Досрочная весна вряд ли будет

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме.

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"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

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