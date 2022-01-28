Снега больше не будет? Как изменится погода в Украине

Погода в Украине с сегодняшнего дня, 28 января, станет намного теплее. В некоторых регионах страны будет плюсовая температура. Начало февраля также будет без осадков и сильных морозов.
Об этом пишет ТСН.
Сегодня, 28 января, и на выходных, 29-30 января, в стране местами будет идти умеренный снег, в южной части преимущественно без осадков.
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Температура ночью 2-8 градуса мороза, а днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем 7-12 градусов мороза.
Сильного ветра в эти дни не будет, но синоптики обещают гололедицу.
В первые дни февраля осадков не будет, а температура воздуха будет около 4 градусов мороза.
Досрочная весна вряд ли будет
По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.
Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме.
"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.
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