Снегом будет засыпать всю Украину: погода на 28 января

Сегодня осадки прогнозируют по всей территории страны, а также будет ветрено

Сильного мороза сегодня не ожидается/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 28 января, будет прохладной и снежной. Осадки ожидаются по всей территории страны. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня по всей территории Украины прогнозируют снег. Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов. На востоке прогнозируют от 1 градуса мороза до плюс 2 тепла.

В северных регионах ожидается колебание температуры в пределах -2 градусов до +3. На юге – 1-5 градусов тепла.

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В Киеве будет идти снег, 0-2 градуса тепла, а в Симферополе тоже будут осадки — +3-5 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.