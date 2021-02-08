Снегопад в Киеве: родителей просят по возможности оставлять детей дома

Несмотря на сложные погодные условия, сады и школы работают

Несмотря на снегопад образовательный процесс в Киеве не останавливается, и школы и детсады работают в обычном режиме, но столичные власти рекомендуют родителям по возможности оставлять детей дома.

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Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки в Facebook.

"Из-за ухудшения погодных условий (снегопад, понижение температуры, гололед и т. д.) предлагаем по возможности оставить детей дома", – обратились в Департаменте к родителям киевских школьников.

Там уточнили, что школы готовы организовать обучение как в очном, так и смешанном/дистанционном режимах.



"В связи с ухудшением погодных условий в столице рекомендуем педагогическим коллективам принять решение и организовать образовательный процесс для учащихся 1-5 классов в очном/смешанном форматах; для учащихся 6-11 классов – смешанном/дистанционном", – говорится в сообщении.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, что 9 февраля киевлян снова ожидают сложные погодные условия – метели и гололед, а ночью – значительный снег и порывы ветра.

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Мы также сообщали, что из-за снега в Киеве вечером 8 февраля образовались большие пробки – на дорогах во многих районах столицы затруднено движение.

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