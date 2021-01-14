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Снежная "каша" на дорогах и заторы на трассах: что происходит в Киеве

14 января, 23:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Снегоуборочная техника постоянно работает, но ей приходится все повторять с нуля

Киев заметает обильным снегом. Работает ли спецтехника, справляются ли коммунальщики с непогодой и что происходит на столичных дорогах?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Евгений Назаренко.

Ранее было опасение, что настоящей зимы со снегом и похолоданием мы так и не увидим, однако зима пришла.

В четверг, 14 января, в Киеве спецтехника начала работать еще с самого утра, когда был слабый снежок – на дороги столицы выехали 137 единиц спецтехники и вышли 60 бригад ручной уборки. Но им очень трудно было справиться с непогодой, так как снег постоянно падает и будет идти всю ночь.

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В Киеве образовались пробки, например, проспект Победы стоял до выезда из столицы в сторону Житомира. Также стояли Житомирская и Одесская трассы, Объездная дорога и центр города. Несмотря на то, что снегоуборочная техника постоянно работает, на дорогах образовалась "каша", поэтому техника заходит на новый круг и начинает все "с нуля".

Видео: Сегодня

Киевские городские власти также просят уделить пристальное внимание к тротуарам, потому что в прошлом году в декабре была сильная гололедица. Снег не растает, и завтра уже будет до -10. Такие морозы продержатся по всей Украине до Крещения, то есть 19 января.

Напомним, по данным полиции, в Киеве с начала суток из-за непогоды произошло почти 200 ДТП.

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похолодание снегопад заторы пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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