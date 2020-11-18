Снежные покосы: на берегу Русановского канала мужчина косил траву в снегу (видео)

В Киеве сегодня,18 ноября, очевидцы сняли на видео, как мужчина косит траву на берегу Русановского канала.

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Видео опубликовал паблик Киев Оперативный в Telegram.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" сообщили, что человек, который косил заснеженную траву вдоль Русановского канала, не является сотрудником "Киевзеленстроя".

"Данные работы выполнял точно не сотрудник по содержанию зеленых насаждений данного района", — прокомментировали нам в "Киевзеленстрое".

Возможно, газонокосилкой орудовал сотрудники другого коммунального предприятия.

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