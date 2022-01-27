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Снос здания университета в Киеве. Рассказываем, что происходит на Брюллова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 января, 16:52
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Локация участка – в 5 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала
В столице сносят здание на улице Брюллова. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице сносят здание на улице Брюллова. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Брюллова сносят один из корпусов и пилят деревья на территории Госуниверсита инфраструктуры и технологий. В КГГА заявили, что земельный участок передан в постоянное пользование, а также застройщику выданы градостроительные условия и ограничения.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что происходит на улице Брюллова.

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Что известно?

В Киеве на улице Брюллова сносят один из корпусов и массово пилят многолетние деревья на территории Госуниверсита инфраструктуры и технологий.

"Мы работаем по заявке учебного заведения. Уже около двух месяцев сносим аварийное здание, которому больше 100 лет. Оно было построено то ли в 1907, то ли в 1917 году. Перекрытия деревянные, они прогнили. Было даже такое, что однажды внутри этого здания рабочие сделали новый потолок. Но прогнила старая балка и он рухнул", – рассказали сайту "Сегодня" рабочие.

По их словам, на спил деревьев также есть документы.

"Были жалобы от водителей, что из-за обрушений страдали припаркованные автомобили", – сказали нам рабочие.

Проходя мимо руин здания, мы заметили на втором этаже этого корпуса зеленую доску в одной из теперь уже бывших аудиторий. На ней в свое время преподаватели писали задания студентам. Теперь на ней виднеется надпись огромными буквами: "ПОМОГИТЕ!".

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На табличке написано "ПОМОГИТЕ". Фото: "Сегодня"

Как уточнили рабочие, им не известно, что построят на месте снесенного здания и будут ли высажены молодые деревья.

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"Возможно, будет реконструкция", – говорят они.

Отметим, что локация участка – в 5 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.

На улице Брюллова сносят здание. Фото: "Сегодня"

Что говорят в КГГА?

В КГГА нам прокомментировали демонтаж старого здания института на улице Брюллова. Там отмечают, что земельный участок передан в постоянное пользование, а также застройщику выданы градостроительные условия и ограничения.

У исполнителей работ есть справка об отключении здания от инженерных сетей.

"У застройщика есть сообщение о начале строительных работ, договор о строительстве. Также выдана контрольная карточка на нарушение благоустройства", – сообщили нам в КГГА.

Заказчиком выступает Государственный университет инфраструктуры и дизайна.

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