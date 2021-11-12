Снова будем мерзнуть? Какая погода будет в Киеве на выходных (карта)

Ночью морозов в столице не прогнозирую, температура воздуха опустится до 0 градусов

Погода в Киеве на 13 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 13 ноября, в Киевебудет пасмурная погода. Температура воздуха будет невысокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров максимум поднимутся до 12 градусов тепла. Небо покроют облака, но осадков без осадков.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды в столице на 13 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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