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Снова дожди в Киеве? Какой прогноз дали синоптики на завтра

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 18:00
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Будет облачная и теплая погода, которая продержится до вечера
Какая погода ждет киевлян 21 ноября
Какая погода ждет киевлян 21 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Киеве пасмурный день без существенных осадков. Как и по всей Украине.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Будет облачная и теплая погода, которая продержится до вечера. При этом ожидается еще и сильный порывистый ветер.

  • Температура – днем 9-11 градусов, ночью 3-5 градусов тепла.
  • Ветер – со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
  • Влажность – 49%.

Погода в столице 21 ноября
Погода в столице 21 ноября / Фото: Укргидрометцентр

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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