Снова дожди в Киеве? Какой прогноз дали синоптики на завтра

В воскресенье, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Киеве пасмурный день без существенных осадков. Как и по всей Украине.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Будет облачная и теплая погода, которая продержится до вечера. При этом ожидается еще и сильный порывистый ветер.
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- Температура – днем 9-11 градусов, ночью 3-5 градусов тепла.
- Ветер – со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
- Влажность – 49%.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
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