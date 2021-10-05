Снова хищения? В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками

Сумма ущерба составляет около 10 млн гривен – следственные действия продолжаются

В коммунальных предприятиях обнаружили хищения / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская городская прокуратура 5 октября совместно со столичными следователями проводят обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЗАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района Киева и подрядных организациях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЗАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района Киева и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования", – говорится в сообщении.

Сегодня прокуратура начала обыски / Фото: пресс-служба прокуратуры

В бухгалтерской и налоговой отчетности предприятие отразило финансово-хозяйственные операции с группой фиктивных предприятий, которые привлекли якобы для субподрядных работ. В итоге сумма ущерба составляет около 10 млн грн.

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5 октября в помещениях предприятий, а также по месту жительства фигурантов начали обыски, чтобы найти доказательства уголовных преступлений. Следственные действия продолжаются.

Прокуратура ищет доказательства уголовных преступлений / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.