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Снова минирование: в Киеве эвакуируют людей из еще одного ТРЦ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 января, 18:14
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня, 5 января, заминировали еще один торговый центр. На этот раз это ТРЦ "РетроВиль". На улицу вывели персонал и посетителей. Все ждут пока состоится специальная проверка.

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