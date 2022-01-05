Снова минирование: в Киеве эвакуируют людей из еще одного ТРЦ

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В Киеве сегодня, 5 января, заминировали еще один торговый центр. На этот раз это ТРЦ "РетроВиль". На улицу вывели персонал и посетителей. Все ждут пока состоится специальная проверка.

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