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Снова мороз? Какой будет погода в Буковеле – прогноз

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 января, 19:00
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В Буковеле в ближайшие дни будет идти небольшой снег, но значительных осадков не ожидается
В горах будет снежно и облачно
В горах будет снежно и облачно / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 29 января, до самого вечера будет облачной с прояснениями. На протяжении всего дня стоит ожидать от -7 до -5 градусов.

Об этом пишет sinoptik.

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В Буковеле на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне -5 градусов. Ветер ночью и утром ожидается северо-западный, а днем и вечером будет юго-западный. Но сильных порывов не ожидается.

Народный прогноз погоды

29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Петр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: "Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю". Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

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Правила в горах

Важно знать несколько правил, как правильно себя вести в горах. Нужно записать номера телефонов спасательных служб перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь.

Также есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Это недопустимо. На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями.

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От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья.

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