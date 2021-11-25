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Снова непогода: синоптики обновили прогноз в Киеве на завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 ноября, 17:00
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Ночью температура воздуха в столице опустится до 0 градусов
Погода в Киеве на 26 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 26 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 ноября, в Киеве будет сильный ветер, а температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В столице завтра осадки маловероятны.

"Ветер предполагается сильным. Убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает", – утверждает синоптик.

Температура воздуха днем будет максимум 7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

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Прогноз погоды в Украине на 26 ноября. Фото: Наталии Диденко
Прогноз погоды в Украине на 26 ноября. Фото: Наталии Диденко

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

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Морозы могут достигать 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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