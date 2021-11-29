Снова невиновен? В Киеве суд в очередной раз оправдал догхантера Святогора

Первый раз Алексея Святогора суд оправдал в 18 января 2021 года

Мужчина и его адвокат на суд не пришли / Коллаж "Сегодня"

Киевский суд во второй раз оправдал догхантера Алексея Святогора. Мужчина призывал убивать бездомных животных.

Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

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Подробности

Мужчину обвиняли в создании материалов, пропагандирующих насилие и жестокость по отношению к бездомным животным. Он и его адвокат не пришли на заседание.

В суде отметили, что Алексей Святогор напрямую не записывал на носители и не распространял аудио- и видеозаписи, пропагандирующих насилие над животными.

Что известно

Святогор в соцсетях открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.

В базе МВД Святогор значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. В розыске он находился с 1 июня 2018 года по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".

8 июня 2018 года мужчину задержали у себя дома в Киеве. Вместе с тем, зоозащитники обвинили Алексея Святогора в отравлении тысяч бездомных собак.

18 января суд оправдал киевского догхантера. Судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

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