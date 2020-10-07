Снова температурный рекорд в Киеве. Ночь на 7 октября оказалась самой теплой

Всего с начала года в Киеве установлено 27 рекордов

В Киеве ночь на 7 октября этого года оказалась самой теплой за период наблюдений.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции ночь на среду в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5 градуса.

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"Предыдущее рекордное значение 13,8 в 1893 году превышено на 0,7 градуса. Метеорологическое лето в столице продолжается", – говорится в сообщении.

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Всего с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.

Напомним, сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.

Ранее на территории США установили абсолютный температурный максимум за все время погодных наблюдений в мире. 16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) столбики термометров поднялись до 130 градусов по Фаренгейту.

Смотрите видео – как киевлянка установила рекорд – час в планке:

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