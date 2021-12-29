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Снова транспортный коллапс? В Киеве предупредили об опасности на дорогах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 14:09
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Соблюдайте дистанцию между автомобилями и не совершайте резких маневров
В столице ухудшается погода
В столице ухудшается погода / Фото: Коллаж: Сегодня

29 декабря в Киеве будет гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает ГСЧС Киева в Facebook.

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"Условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Следуйте рекомендациям:

  • выдерживайте дистанцию между автомобилями;
  • соблюдайте скоростной режим;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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