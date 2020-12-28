Собираем продукты к новогоднему столу с "АТБ"! Отличный способ избежать праздничной суеты и сэкономить

Накануне новогодних и рождественских праздников крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины переходит на особый график работы. Для удобства более чем четырех миллионов клиентов "АТБ", в том числе и жителей нашего Киева, супермаркеты будут работать без выходных и праздников. Свыше 3,5 тысячи гарантированно свежих продуктов к новогоднему столу будут доступны по максимально выгодным ценам в любой день недели в удобное время. Кроме того, в преддверии праздников во всех магазинах лидера отечественного ритейла стартует акция "Новогодние скидки "АТБ", которая порадует покупателя грандиозным ценопадом. С 16 декабря по 21 января включительно в магазинах "АТБ" покупателям предлагают невероятные скидки – до 45% практически на все группы товаров! Акционные продукты отмечены специальными ценниками. В данном случае сложно будет отыскать неакционный! Полный список акционных товаров, на которые распространяются новогодние скидки "АТБ", можно посмотреть на сайте.

Также остаются в силе другие уже хорошо знакомые покупателям акции, такие как "Экономия", "7 дней", "Товар дня" (до -50%) и т. д. При этом цены на качественные продукты и товары первой необходимости в магазинах торговой сети "АТБ" всегда ниже среднерыночных на 10–15%.

Нынешние же новогодние мегаскидки сделают доступнее даже любимые импортные деликатесы к новогоднему столу.

"Мы системно подходим к вопросам, которые важны для более чем четырех миллионов наших покупателей – это комфорт, гарантированное качество и доступные цены. Эффективно решать эти задачи нам удается благодаря внедрению современных инновационных решений и созданию дополнительных клиентских сервисов", – сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Магазины "АТБ" (в 24 областях Украины, включая и нашу Киевскую, открыто уже 1186 таких маркетов) готовы радушно принять клиента в любое удобное время: семь дней в неделю, без выходных, праздников, переучетов, перерыва на обед. Такой режим работы в сочетании с удобным расположением магазина, просторными парковками, современной выкладкой товаров, лаконичным дизайном торговых залов и гарантированно качественными товарами максимально соответствует предпочтениям потребителей. Стоит также отметить, что в областных центрах и крупных населенных пунктах (например, в нашей Киевской области функционирует более 300 супермаркетов) многие дискаунтеры "АТБ" работают в режиме 24/7. Это особенно актуально в период новогодних и рождественских праздников, когда украинцы традиционно готовятся к семейному застолью. Чтобы запастись гарантированно свежими и безопасными продуктами по доступным ценам в "АТБ", нет необходимости специально подбирать время – купить продукты в столице можно в любой удобный момент.

"Желая не подвести миллионы своих клиентов и обеспечить им максимальный комфорт, руководство компании приняло решение о том, что все торговые предприятия корпорации "АТБ" в праздничные дни продолжат работать круглосуточно. Это позволит каждому нашему клиенту комфортно подготовиться к праздникам и отдыхать, пополняя свою продовольственную корзину качественными и безопасными товарами", – поделилась Наталия Шаповалова, генеральный директор ООО "АТБ-Маркет".

Важно также сказать, что в этом году не останутся без любимых продуктов даже те, у кого не получится перед праздниками выкроить время на поход в магазин. Весной текущего года открылся первый в стране продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Соответственно, любимые продукты теперь можно заказать онлайн. Весь процесс приема заказа, его обработки и доставки выбранных товаров на указанный клиентом адрес зачастую занимает даже меньше времени, чем мы обычно ожидаем курьера с пиццей. Такой сервис не только позволил миллионам украинцев, включая и киевлян, поддерживать достойный уровень жизни в условиях строгого карантина, но и продолжает пользоваться большим успехом после его отмены.

Кроме того, в "АТБ" в 2020-м появился сервис предварительного заказа. Покупателю теперь не нужно тратить время на поиски продуктов в торговом зале – можно сэкономить время и минимизировать контакты с другими покупателями, собрав свой продуктовый праздничный набор онлайн и выбрав любой магазин Киева и области, где его потом хочется получить. К тому моменту, когда клиент придет в маркет, его пакет с продовольствием будет уже готов. Нужно оплатить его, но также это можно сделать онлайн и просто показать чек в специально отведенной зоне магазина. Весь этот процесс займет около пяти минут. Согласитесь, это быстро, просто, безопасно и удобно, что особенно важно в период предновогодней суеты.

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