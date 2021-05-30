Сорвали и потоптались: на митинге в поддержку Стерненко произошел конфликт из-за флага ЛГБТ

Как рассказала сайту "Сегодня" пострадавшая, к ней подходили организаторы акции

В Киеве с девочки сорвали флаг ЛГБТ, коллаж: "Сегодня"

В Киеве на митинге в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента с девушки сорвали флаг ЛГБТ и потоптались по нему.

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Мужчина, который вырвал флаг, отказался общаться с журналистом "Сегодня", а девушка рассказала, что к ней подходили и организаторы акции.

"Я просто стою с флагом на спине, и ко мне подходят и вырывают. Его (флаг. – Ред.) бросили на землю и потоптали ногами", – рассказывает она.

Затем к ней подошли организаторы и соорганизаторы акции, которые стали прогонять ее нецензурными словами.

"Я пришла за свое мнение лично. Как за Стерненко, так и за ЛГБТ", – рассказала девушка сайту "Сегодня".

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Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Протест связан с тем, что 31 мая апелляционный суд рассмотрит дело Стерненко, и он снова может оказаться за решеткой.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, который тоже проходил по делу как обвиняемый. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.