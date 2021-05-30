Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Сорвали и потоптались: на митинге в поддержку Стерненко произошел конфликт из-за флага ЛГБТ

30 мая, 20:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как рассказала сайту "Сегодня" пострадавшая, к ней подходили организаторы акции

В Киеве с девочки сорвали флаг ЛГБТ, коллаж: "Сегодня"

В Киеве с девочки сорвали флаг ЛГБТ, коллаж: "Сегодня"

В Киеве на митинге в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента с девушки сорвали флаг ЛГБТ и потоптались по нему.

Реклама

Мужчина, который вырвал флаг, отказался общаться с журналистом "Сегодня", а девушка рассказала, что к ней подходили и организаторы акции.

"Я просто стою с флагом на спине, и ко мне подходят и вырывают. Его (флаг. – Ред.) бросили на землю и потоптали ногами", – рассказывает она.

Затем к ней подошли организаторы и соорганизаторы акции, которые стали прогонять ее нецензурными словами.

"Я пришла за свое мнение лично. Как за Стерненко, так и за ЛГБТ", – рассказала девушка сайту "Сегодня".

В тренде
В Киеве заметили летающую тарелку с зеленой фигурой внутри (фото)
Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Реклама

Протест связан с тем, что 31 мая апелляционный суд рассмотрит дело Стерненко, и он снова может оказаться за решеткой.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, который тоже проходил по делу как обвиняемый. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробности
В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробностиДругие новости
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)Другие новости
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробности
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробностиПроисшествия
Как в 2021 году
Как в 2021 году "АТБ" наполняет бюджет, расширяет сеть и обеспечивает киевлян самыми свежими продуктами по доступным ценамДругие новости
"Остановим сафари полиции": на Подоле вышли на протест сотни киевлян (фото, видео)Другие новости
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять