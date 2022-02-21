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Сотрудникам "Киевпастранс" два месяца не платят зарплату. Мы узнали подробности

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 19:17
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Без зарплаты остались водители троллейбусов, трамваев, автобусов, контролеры, сотрудники трамвайных и троллейбусных депо, администрация предприятия
На предприятии подтвердили, что задержка есть
На предприятии подтвердили, что задержка есть / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудникам коммунального предприятия "Киевпастранс" уже два месяца не выплачивают зарплату. О невыплате в социальных сетях сообщают водители предприятия. Как сообщает "Сегодня", они негодуют и требуют объяснений от руководства коммунального предприятия.

Водители говорят, что не видели зарплату и аванс почти два месяца, многие влезли в долги.

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В КП "Киевпастранс" подтверждают, что есть задержка по выплате заработной платы, но там подчеркивают, что они – бюджетное предприятие и им неизвестна причина невыплаты.

К слову, без зарплаты остались не только водители троллейбусов, трамваев, автобусов, но и контролеры, сотрудники трамвайных и троллейбусных депо, администрация предприятия.

В КГГА пока не комментируют ситуацию.

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В "Киевпастрансе" были обыски

Обыски в коммунальных учреждениях КГГА продолжаются. Работники ГФС пришли с обысками в "Киевпастранс".

Правоохранители рассказали, что расследуют уголовное производство относительно присвоения бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, а также уклонения от уплаты налогов.

"В течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен", – говорится в сообщении.

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