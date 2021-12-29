Спасли лишь одного? В Киеве приютили черного лебедя, который поселился на озере (фото)

Птицы боялись людей и вечно от них улетали

Черным лебедям тяжело выжить на морозе/Коллаж "Сегодня"

Сотрудникам киевской команды по спасению животных удалось поймать одного из черных лебедей, которые поселились в начале декабря на озере Вырлица. Его доставили в приют в Межигорье.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что случилось с вторым лебедем?

По версии активистов, судьба второго лебедя неизвестна. Местные жители выдвигают две версии:

первая – птицу убили и съели бездомные,

вторая – это самка, и она где-то сидит на яйцах.

В Команде спасения животных говорят, что с 17 декабря им поступило множество звонков от киевлян по поводу спасения черных лебедей на Вырлице. Они выезжали на место, но птицы были абсолютно здоровыми. Когда их пытались поймать, лебеди улетели от спасателей.

Вчера все же удалось поймать одного черного лебедя, который оставался на озере. Его доставили в приют для лебедей в Межигорье.

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Спасение черного лебедя. Фото: Сергея Григорьева

Почему птицы могли не выжить

"К нам тоже обращались киевляне по поводу спасения черных лебедей на Вырлице. Вчера мне написали, что птица одна на озере. Спасатели подъехали на место. Им удалось поймать лебедя и привезти к нам в приют. Он явно давно не кушал и первым делом хорошо поел", – рассказал сайту "Сегодня" смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев.

Он считает, что черные лебеди просто не выживут на озере в такие морозы.

"На птицах уже была замечена изморозь. А это означает, что им тяжело находиться на воде. Им не хватает жира, который отталкивает воду от оперения. Если мы в приюте наблюдаем на лебедях такую изморозь, то забираем их в помещение, чтобы отогреть. При таких погодных условиях черные лебеди могут погибнуть от мороза и голода", – добавляет Сергей Григорьев.

Он не исключает, что самка черного лебедя могла остаться в гнезде на яйцах.

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"Птица австралийская. Сейчас там лето. Вполне возможно, что лебеди вывели потомство следуя инстинкту. Увы, но если это так, то самка может ослабнуть и погибнуть. Будем надеяться, что она осталась жива и ее удастся отловить", – добавляет Сергей Григорьев.

Черный лебедь. Фото: Сергея Григорьева

Как кормить птиц в морозы

Правильная подкормка для лебедя:

тертые овощи

листья салата

пророщенная пшеница

комбикорм

запаренные злаковые

В небольших количествах допустим белый хлеб, но его пищевая ценность не велика. Доступность и привыкание могут навредить птицам и отучить добывать пищу.

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