Спасти усадьбу Мурашко: в Киеве назвали условие для реконструкции

Усадьба Мурашко в центре столицы, являющаяся памяткой истории и архитектуры, имеет шанс на спасение и восстановление. Но для этого ее защитник, который живет в аварийном здании, должен уехать. Что мешает этому – выясняли корреспонденты "Сегодня".

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Балконы здесь поросли деревьями, почти все стекла – разбиты, и только в одном окне горит свет.

Это – последний житель усадьбы Мурашко – Александр Глухов. Приглашать в свой дом стесняется.

"Все захламлено, я уже не знаю, сколько здесь буду", – говорит Александр Глухов.

Волнуясь, рассказывает многолетнюю историю своей борьбы. В середине 1990-х годов городские власти решили реконструировать исторические здания. Большинству жителей дали квартиры в спальных районах. Он тогда переезжать отказался, считал, что так помешает передать дом в частную собственность. Но это все же произошло.

"Дома были проданы незаконно. Люди, которые их купили, довели их до разрушения. Я обратился в прокуратуру, что дома надо вернуть городу", – говорит Александр.

Видео: Сегодня

Судебная волокита дошла до Верховного суда. В конце концов усадьбу вернули городу. Но за эти десятилетия она изменилась до неузнаваемости.

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Исторический дом в центре Киева постепенно превращается в руины. Обвалился чердак. Здание 13 лет не отапливается. А теперь еще и отключили воду и газ.

В департаменте культуры КГГА объясняют: коммуникации отключили, ведь дом – аварийный, и может просто рухнуть. Его нужно срочно укреплять. Но начать работы не могут, потому что там до сих пор живет Александр Глухов. Александру предложили переехать в новую квартиру.

"Он действительно много сделал для того, чтобы отстоять свое время усадьбу Мурашко, в том числе в судах. И это было важно для возвращения ее в коммунальную собственность. Но город не может удовлетворить ту потребность, которую он выдвигает городу – "я хочу только в центре". Город не строит в центре", – говорит директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Александр объясняет: новое жилье ему предложили в Голосеевском районе, далеко от метро. Он преподает в авиационном университете, и добираться туда ему будет трудно. Кроме того, хочет контролировать восстановление усадьбы Мурашко.

"Если бы мне дали где-то недалеко, то, я думаю, что я бы смог хотя бы ситуацию контролировать", – говорит Александр Глухов.

В КГГА успокаивают – усадьба Мурашко в надежных руках. На реставрацию еще в 2016 году были выделены средства из городского бюджета. Тогда в одном из домов заменили перекрытия и установили потолок между этажами, вывезли накопленный за годы мусор. Реставрация ждет и часть усадьбы, где до сих пор живет Александр.

"Там будет исключено реставрация и исключительно под нужды культуры", – уверяют в департаменте.

Планируют в будущем сделать там музей или галерею. Однако, пока Александр Глухов и власть договариваются, усадьба, отмечают корреспонденты "Сегодня", разрушается и далее.

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Ранее мы рассказывали о том, что в усадьбе Мурашко в центре Киева обвалилась часть балкона.

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