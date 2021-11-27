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Спать будут в гнездах. Как в Киевском зоопарке готовят к зимней спячке медведей (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 06:00
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Самое время прогуляться по аллеям осеннего зоопарка увидеть слона и сонных мишек
Медведи пока еще не уснули в своих берлогах
Медведи пока еще не уснули в своих берлогах / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский зоопарк – одно из самых лучших мест для прогулок. Сюда стоит прийти еще и потому, что у посетителей есть шанс увидеть медведей, которые все никак не уйдут в зимнюю спячку. А если мишка не уснул, то значит и зима еще не началась.

Есть шанс увидеть слона

Сейчас зоопарк работает в режиме парка. И тут можно часами гулять по его аллеям, наблюдая за жизнью животных.
На входе не нужно предъявлять документы о вакцинации или результаты тестов, поскольку тут человек будет постоянно находиться на улице.

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Медведи собираются на зимнюю спячку. Фото: Киевзоо
Медведи собираются на зимнюю спячку. Фото: Киевзоо

Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию и надевать маску при покупке билетов в кассе. Кстати, билет для взрослого стоит 100 гривен, а для детей – 50 гривен.

В 10:30 утра, если не очень холодно, в вольере еще можно увидеть слона Хораса. Он гуляет там 2-2,5 часа, но не больше. Если холодно – просится в вольер.

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Зимовать они будут в специальных гнездах. Фото: Киевзоо
Зимовать они будут в специальных гнездах. Фото: Киевзоо

Как готовят медведей к сну

Если повезет, можно увидеть медведей зоопарка, которые еще не уснули в своих берлогах. Они иногда выходят на прогулки по открытому вольеру, чтобы пару минут погреться на солнце.

Подготовка к зимовке началась еще летом. Фото: Киевзоо
Подготовка к зимовке началась еще летом. Фото: Киевзоо

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В Киевском зоопарке рассказывают, что медведей готовят к зимнему сезону еще с августа месяца. В рацион животных добавляется больше кормов – зерновых, фруктов, мяса, овощей, меда, орехов и рыбы, чтобы они хорошо подготовились к зимовке.

Рацион медведей перед зимовкой меняется. Фото: Киевзоо
Рацион медведей перед зимовкой меняется. Фото: Киевзоо

Всего в зоопарке 9 медведей (представители трех видов), они пока дремлют, но еще не ушли полностью в зимнюю спячку.

"Нам нужно, чтобы к зиме медведи были с двукратным весом. Например, если после зимней спячки медведь весит ориентировочно 70 килограммов, то перед зимой его вес должен составлять 140 килограммов", – поясняет сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Когда уснут?

Например, максимальный вес у медведя Потапа – 330 килограммов, для крупного молодого медведя это хороший вес.
Пока медведи зоопарка не впали в настоящую зимнюю спячку и еще выходят на короткие прогулки 15-20 минут.

Пока медведи только готовятся к спячке. Фото: Киевзоо
Пока медведи только готовятся к спячке. Фото: Киевзоо

Хотя в вольерах дополнительно насыпали побольше опилок и сена, а также заготовили специальные большие плетенные гнезда, чтобы косолапые могли создавать себе берлоги для сна.

"Когда медведю удается накопить жировой запас, с появлением холодов и уменьшением источников питания в его организме замедляются обменные процессы, животное готовится к так называемой зимней спячке. Он становится дряблым и апатичным, и по инстинкту начинает искать и обустраивать себе берлогу", – поясняют в зоопарке.

В вольерах дополнительно насыпали побольше опилок и сена. Фото: Киевзоо
В вольерах дополнительно насыпали побольше опилок и сена. Фото: Киевзоо

Как зимуют медведи?

  • Берлогу бурый медведь обычно обустраивает в уютном, сухом месте – в углублениях под корнями деревьев, в ущельях скал.
  • Белогрудый медведь на зиму прячется в дупле старого дерева, а также в пещерах и скалах.
  • Белые медведи обустраивают берлогу в сугробах снега.

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