Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Спецпропуска и красная зона: когда ждать ограничений в Киеве

Эксклюзив
Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 15:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рост заболеваемости в городе начнется после старого Нового года
Столица может перейти в красную зону
Столица может перейти в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте. "Сегодня" уже сообщал, что в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.

Реклама

Далеко ли до красной зоны?

Сайт "Сегодня" пообщался на эту тему с главой Госпродпотребслужбы столицы Олегом Рубаном. Он нас заверил, что сегодня об ухудшении ситуации говорить рано.

"Рост заболеваемости начнется после старого Нового года (14 января). А именно после возвращения украинцев из отпусков и начала учебного процесса. Из позитива – заболевание, вызванное штаммом вируса "Омикрон", с эпидемиологической точки зрения имеет все признаки сезонного. По информации европейских ученых, этот штамм имеет массовое распространение, короткий инкубационный период до 3 дней, в 90% – легкая форма болезни", – отмечает Олег Рубан.

По его словам, есть и негативные моменты.

"При массовом распространении штамма вируса "Омикрон" все-таки у 10% заболевших будут средние и тяжелые формы, в результате столичные больницы будут загружены. Также возникнет необходимость внесения корректив в процесс вакцинации", – добавляет Олег Рубан.

Что необходимо?

По словам Олега Рубана, нужно будет защитить группу риска, на эпидемиологический процесс воздействовать вакцинацией и мониторингом, а также ввести ограничительные мероприятия в организованных коллективах, в первую очередь, детских.

Реклама

"И уже сегодня можно будет говорить об основном тезисе, который действует при гриппе – заболел сиди дома", – добавляет Олег Рубан.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 815

заболело за неделю в Киeвe

-14%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять