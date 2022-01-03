Спецпропуска и красная зона: когда ждать ограничений в Киеве

Рост заболеваемости в городе начнется после старого Нового года

Столица может перейти в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте. "Сегодня" уже сообщал, что в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.

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Далеко ли до красной зоны?

Сайт "Сегодня" пообщался на эту тему с главой Госпродпотребслужбы столицы Олегом Рубаном. Он нас заверил, что сегодня об ухудшении ситуации говорить рано.

"Рост заболеваемости начнется после старого Нового года (14 января). А именно после возвращения украинцев из отпусков и начала учебного процесса. Из позитива – заболевание, вызванное штаммом вируса "Омикрон", с эпидемиологической точки зрения имеет все признаки сезонного. По информации европейских ученых, этот штамм имеет массовое распространение, короткий инкубационный период до 3 дней, в 90% – легкая форма болезни", – отмечает Олег Рубан.

По его словам, есть и негативные моменты.

"При массовом распространении штамма вируса "Омикрон" все-таки у 10% заболевших будут средние и тяжелые формы, в результате столичные больницы будут загружены. Также возникнет необходимость внесения корректив в процесс вакцинации", – добавляет Олег Рубан.

Что необходимо?

По словам Олега Рубана, нужно будет защитить группу риска, на эпидемиологический процесс воздействовать вакцинацией и мониторингом, а также ввести ограничительные мероприятия в организованных коллективах, в первую очередь, детских.

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"И уже сегодня можно будет говорить об основном тезисе, который действует при гриппе – заболел сиди дома", – добавляет Олег Рубан.

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