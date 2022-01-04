Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Спецпропуска и угроза красной зоны: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 11:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В общей сложности коронавирус преодолели 314 990 жителей столицы
В столице могут снова ввести красную зону карантина
В столице могут снова ввести красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 364 больных коронавирусом, 16 человек скончались. Ходят слухи, что совсем скоро могут вернуть спецпропуска для общественного транспорта. "Сегодня" собрал последние подробности про COVID-19 в столице.

Данные за сутки

"364 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8233 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 334085", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Реклама

Заболели прошедшие сутки:

  • 202 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 147 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет,
  • 8 девочек от 8 месяцев до 16 лет,
  • 7 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 10 женщин от 46 до 92 лет и 6 мужчин от 68 до 85 лет.

Госпитализировали за сутки 22 человека с коронавирусом
Госпитализировали за сутки 22 человека с коронавирусом / Фото: КГГА

Реклама

В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом и 94 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 285 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 990 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 99, в Дарницком – 54, в Оболонском районе – 48 случаев", – отметил мэр.

Реклама

Спецпропуска для транспорта

Сейчас активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте.

На данный момент в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 704

заболело за неделю в Киeвe

-0.59%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять